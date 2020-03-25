ترامب يكشف: هذا هو موعد هزيمة فيروس كورونا

25 مارس 2020 - 12:40 ص

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، موعدا مرتقبا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الإدارة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات.



وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لمواجهة كورونا: "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".



وأوضح أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة، مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي الفيروس القاتل، وأكد أن أزمة كورونا تظهر أهمية حماية حدودنا، مضيفا "نعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا".

