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الهند تفرض حالة الإغلاق التام لمدة 21 يومًا بسبب كورونا

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قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الثلاثاء، إن الحكومة ستفرض إغلاقًا تامًا اعتبارًا من منتصف الليل ولمدة 21 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأضاف مودي في كلمة بثها التلفزيون «سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم».
وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتسع وفيات.

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