"الصحة العالمية" تحذّر المصريين من كارثة السيناريو الإيطالي

24 مارس 2020 - 10:40 م

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن مصر من الممكن أن تلجأ إلي فرض حظر التجوال الكامل في حالة عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الجزئي، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها الصورة كاملة وتستطيع أن تحدد تأثير الإجراءات على المجتمع المصري.

وأضاف "جبور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه يجب على الحكومات اتخاذ الإجراءات سريعا لحماية مجتمعاتها، مشيرًا إلى أن الدول تطبق الإجراءات وفقا لطبيعة البلد.

ونوه بأن الإجراءات هدفها منع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، لافتا إلى أن عدم الاهتمام بالأمر قد يعرض المجتمع للخطر، معلقًا: "الإجراءات الصارمة لحماية المواطن وليس معاقبته".

وتابع: "مصر تطبق توصيات منظمة الصحة العالمية حسب تقديرات الموقف"، مطالًبا كل دولة بتطبيق إجراءات منظمة الصحة العالمية بأسرع وقت ممكن.

