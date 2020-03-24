» إصابة رئيس جامعة هارفارد الأمريكية بفيروس كورونا

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إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

أعلن رئيس جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، لورانس باكو، الثلاثاء، إصابته وزوجته "أديل" بفيروس كورونا.
جاء ذلك في خطاب أرسله باكو للجامعة، أبدى فيه استغرابه من التقاطه العدوى رغم أنه وزوجته يعملان من المنزل منذ 10 أيام.
وأضاف أنه أجرى اختبار الكشف عن الفيروس الإثنين إثر ظهور أعراض المرض عليه من سعال وارتفاع في درجة حرارة جسمه.
وكان باكو قد طلب من الطلاب إخلاء السكن الجامعي في 10 من مارس/آذار الجاري، وحذرهم من العودة إليه حتى بعد انقضاء العطلة الانتصافية من أجل سلامة المجتمع.
وبتسجيل الزوجين "باكو" ارتفع عدد المصابين بكورونا من جامعة هارفارد الواقعة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إلى 18 شخصا.
وبحسب مديرية الصحة في ولاية ماساتشوستس بلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم الولاية 777، وعدد الوفيات 9.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 416 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف. -

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