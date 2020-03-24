» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1100

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سجلت فرنسا، الثلاثاء، أعلى عدد من الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد (240 حالة)، ليرتفع الإجمالي إلى 1100.
وفي مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أفاد مدير عام وزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون بارتفاع عدد الأشخاص الذين يجرون لهم اختبارات فيروس كورونا إلى 9 آلاف اختبار يوميا.
وذكر أن عدد الإصابات ارتفع إلى 22 ألفا و300 إثر تسجيل ألفين و 444 حالة جديدة، وعدد المرضى الذين دخلوا العناية المشددة بلغ ألفين و 516 شخصا.
وأشار إلى أن 34 بالمائة من هؤلاء المرضى تحت سن الـ60، و58 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما.
وأوضح أن ألفا و281 شخصا تعافوا من المرض بعد خضوعهم للعلاج، وتوفي خلال الـ24 ساعة الأخيرة 240 شخصا ليصبح إجمالي الوفيات في عموم البلاد 1100 حالة.
ولفت إلى أن 70 بالمائة من المتوفين بسبب الفيروس تجاوزوا سن الـ70.
من جانبه صرح المجلس العلمي الذي أنشأه قصر الإليزيه لإدارة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، أن تقييد حرية الحركة غير الضرورية ينبغي أن يستمر 6 أسابيع على الأقل.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 416 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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