» ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي وعائلاتهم بـ"كورونا"

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، وصول عدد المصابين بفيروس كورونا من الجيش الأمريكي وعائلاتهم إلى 300.
وقالت الوزارة إن المصابين بكورونا هم "174 من العسكريين، و59 من العاملين المدنيين، و61 من عائلات عناصر الجيش، و27 من المتعاقدين مع الجيش"، حسبما نقلت مجلة "ذا هيل" الأمريكية.
كما أشارت إلى وفاة أحد المتعاقدين مع الجيش مساء السبت، إثر إصابته بكورونا، حسب المصدر ذاته.
من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الأوضاع الحالية "ستستمر لشهور قليلة مقبلة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي خصص للحديث عن إجراءات البنتاغون لمواجهة فيروس كورونا، شارك فيه رئيس هيئة أركان القوات المسلحة مارك ميلي.
وأوضح ميلي أنّ الأزمة الحالية لن تنحسر إلا بحلول نهاية يوليو/ تموز المقبل.
وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا ومايزيد عن 600 وفاة.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثرمن 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف. 

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