  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في ايطاليا

"الصحة العالمية" تحذّر المصريين من كارثة السيناريو الإيطالي

كورونا

"لو تخطت الإصابات هذا الأمر سنحول المدارس لمستشفيات"

رئيس مجلس الوزراء

متحدث الوزراء يكشف: هؤلاء مستثنون من حظر التجول

أسامة هيكل

وزير الإعلام يكشف: هذا هو الحل الأمثل لمواجهة "كورونا"

ارشيفية

طقس بارد غدًا.. الأرصاد تحذر

اللاعب

بالصور.. البرازيلي «هالك» يتزوج من ابنة شقيقة طليقته

بالأسماء.. أبرز المشاهير المصابين بفيروس كورونا

كورونا في السعودية

أمريكا على طريق إيطاليا.. وفاة 600 وإصابة 50 ألف بـ"كورونا"

دعاء صلاح

شاهد.. إعلامية مصرية تجهش بالبكاء بسبب كورونا

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا ووفاة مواطنة

بالفيديو..

متحدث الوزراء يكشف: هؤلاء مستثنون من حظر التجول

الحياة السياسية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"هؤلاء أولى من الحج".. رسالة قوية من وزير الأوقاف للقادرين

#

تونس تفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا

#

نتنياهو: هذا هو موعد ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة

#

عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل القرارات التي تم اتخاذها استباقية بامتياز في مواجهة كورونا، موضحا أن في جعبة الحكومة قرارات أخرى وما يقود في هذا الاتجاه سلوكيات المواطنين والتزامهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشرطة المدنية هي المسئولة عن تنفيذ حظر التجول حتى الآن.
وأوضح  نادر سعد أنه يستثنى من قرار الحظر كل من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في الحقل الطبي بما فيهم المراكز الطبية الخاصة وكل من يتطلب عمله التواجد في الشارع.
وأشار إلى أن المسموح لهم من العاملين بالصحافة والإعلام هم الصحفيين الحاملين لكارنيهات نقابة الصحفيين أو الإعلاميين، وكذلك ضيوف البرامج بشرط أن يتنقلوا بسيارات القناة التي تستضيفهم، وليست سيارتهم الخاصة.
وأردف أن المركبات التي تحمل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والأدوية والمستلزمات الطبية، مسموح لها بالمرور بعد السابعة مساء، مشيرا إلى أن محطات البنزين لا ينطبق عليها قرار الحظر لتزويد السيارات بالوقود ولا يسمح لأي مرافق ملحقة بها بالعمل بعد السابعة مساء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وقف وسائل المواصلات بين المحافظات يوميًا من 7 مساءً
» الخرطوم..حظر تجوال بنسبة 90? في اليوم الأول
» إصابة رئيس جامعة هارفارد الأمريكية بفيروس كورونا
» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1100
» كورونا.. رئيس وزراء كوت ديفوار قيد الحجر الصحي
» بريطانيا.. معرض يتحوّل إلى مستشفى لكورونا
» إيران.. كورونا يودي بحياة زعيم "الزرادشتيين"
» ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي وعائلاتهم بـ"كورونا"
» فيروس كورونا يواصل الانتشار في روسيا ووسط آسيا
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820
» بطل في زمن كورونا.. نجم شهير يعمل سائق إسعاف 13ساعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة