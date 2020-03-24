"لو تخطت الإصابات هذا الأمر سنحول المدارس لمستشفيات"

24 مارس 2020 - 11:30 م

علق وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل على قرار حظر التجول الذي فرضته الحكومة اعتبارًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا بدءًا من غدًا الأربعاء، مؤكداً أن العالم يعيش حالة فريدة من عدة جوانب وكل الشعوب تطالب دولها الآن بتطبيق حظر التجول.



وأضاف "هيكل"، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه لأول مرة الشعب المصري يُطالب بفرض حظر التجول والحكومة هي التي تحاول تأخيره، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بـ"حظر تجول كامل".



وأوضح وزير الدولة للإعلام، أنه في لو أصدرت الحكومة كل الإجراءات في وقت واحد كان الشعب سيشعر بالملل ومن الممكن ألا يستجيب لها، لافتًا إلى أن الشعب بدأ يشعر بالخوف الآن ويستخدم أدوات الوقاية.



وكشف "هيكل"، أن السيدة الأجنبية التي دخلت مطار القاهرة، تسببت في إصابة 56 مصريًا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لو وصلنا لعدد ألف مصاب فلن نستطيع تتبع إصابات فيروس كورنا.

