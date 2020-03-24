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وزير الإعلام يكشف: هذا هو الحل الأمثل لمواجهة "كورونا"

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وزير الإعلام يكشف: هذا هو الحل الأمثل لمواجهة "كورونا"

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أسامة هيكل
أسامة هيكل
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المصريون ـ متابعات

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أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن العالم كله يواجه عدو سريع الانتشار، وقريب جدا من الجميع، والإصابة به سهلة، موضحا أن الحل الأمثل لمواجهة الكورونا هو ما نفذته الصين وهو العزل.
ولفت "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية mbc  مصر، مساء يوم  الثلاثاء، إلى أن العالم يعيش حالة فريدة من عدة جوانب وكل الشعوب تطالب دولها الآن بتطبيق حظر التجول، معقبا: "لأول مرة الشعب المصري يطالب بفرض حظر تجول والحكومة هي التي تحاول تأخيره".
وأكد وزير الدولة للإعلام، أن اتخاذ الإجراءات لمواجهة الكورونا بشكل تصاعدي حتى لا يحدث تسيب أو ملل لدى المواطن إذا اتخذت القرارات دفعة واحدة، ويمكن حينها ألا يستجيب لها.
وأشار "هيكل" إلى أنه لو وصلنا لعدد ألف في الإصابات لن نستطيع تتبع إصابات فيروس كورونا، معقبا: "الحكومة عملت اللي عليها في أزمة كورونا 100%، وعلى المواطن أن يلتزم بالإجراءات حتى لا نتخطى المرحلة الثانية".


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