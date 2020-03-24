  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

طقس بارد غدًا.. الأرصاد تحذر

اللاعب

بالصور.. البرازيلي «هالك» يتزوج من ابنة شقيقة طليقته

بالأسماء.. أبرز المشاهير المصابين بفيروس كورونا

كورونا في السعودية

أمريكا على طريق إيطاليا.. وفاة 600 وإصابة 50 ألف بـ"كورونا"

دعاء صلاح

شاهد.. إعلامية مصرية تجهش بالبكاء بسبب كورونا

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا ووفاة مواطنة

فيروس كورونا

بلد عربي يتوصل لعقار يعالج "كورونا"

وزيرة الصحة

الإسكندرية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

فجر السعيد

فجر السعيد تحذر من مجاعة قادمة في الكويت

غدًا.. أول أيام شهر شعبان

غدًا.. أول أيام شهر شعبان

بطل في زمن كورونا.. نجم شهير يعمل سائق إسعاف 13ساعة

آخر الأخبار

نجم شهير يعمل سائق إسعاف 13ساعة
نجم شهير يعمل سائق إسعاف 13ساعة
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. تسريب فيديو فاضح لنجم شهير مع صديقته

#

وفاة 743 شخصًا في إيطاليا بسبب كورونا

#

أول تعليق من وزيرة الصحة على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

#

الكيف في زمن كورونا.. 14 فيلا في حالة سكر

تحول نجم الرجبي الإيطالي، "ماكسيم مباندا" إلى سائق سيارة إسعاف خلال الأسابيع الأخيرة من أجل مساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومع تجميد الأنشطة الرياضية في إيطاليا جراء انتشار الفيروس، تطوع "مباندا" للعمل سائقًا لسيارة إسعاف، لمساعدة نظام الرعاية الصحية في إيطاليا المنهك، مع وفاة أكثر من 6 آلاف شخص حتى الآن.

وقال لوكالة "فرانس برس": "عندما تم إلغاء كل شيء في الرجبي، تساءلت كيف يمكنني المساعدة، حتى بدون خبرة طبية".

وأضاف: "لقد بدأت قبل ثمانية أيام، دون استراحة لمدة يوم نوبات عمل تستمر لمدة 12 أو 13 ساعة. ولكن في مواجهة ما أراه في غرف الأمراض المعدية، أقول لنفسي أنني لا أتعب".

مع ذلك، اعتبر أن "الخوف أمر طبيعي. ولكن هناك أشياء صغيرة يمكن القيام بها بأمان من شأنها أن تمنح المتواجدين على الخطوط الأمامية راحة لمدة نصف ساعة أو ساعة".

ويعيش "مباندا" في "زيبري"، وهي واحدة من المناطق الأكثر تضررًا، ويقول إنه يساعد في رعاية المسنين في المنطقة.

وأضاف: "وجدت نفسي أنقل مريضًا إيجابيًا من مستشفى محلي إلى آخر. أساعد في نقالة أو إذا كان هناك مرضى ينقلون من كرسي متحرك. أحمل أيضًا الأكسجين".

واستدرك: "عندما ترى النظرة في عيونهم.. حتى إذا لم يتمكنوا من التحدث، فإنهم يتواصلون مع العيون ويقولون لك أشياء لا يمكنك تخيلها. إنهم يسمعون الإنذارات والأطباء والممرضات يركضون من جناح إلى آخر".

وروى أنه "قال لي أول شخص التقيت به في المستشفى، أنه بقي هناك ثلاث ساعات عندما مات جاره في السرير، وخلال الليل، توفيت امرأتان أخريان، وفي غرفته لم يرَ قط أي شخص يموت".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بطل في زمن كورونا.. نجم شهير يعمل سائق إسعاف 13ساعة
» فرنسا تسجل 240 وفاة جديدة بسبب "كورونا"
» لحظة انتحار مصري داخل الحجر الصحي في الكويت
» الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بـ"كوورنا"
» رونالدو يتبرع للبرتغال لمواجهة "كورونا"
» الإسكندرية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
» فتاة مقتولة أمام فيلا نجلاء فتحي تستنفر الأمن
» إصابات كورونا بالسعودية تقفز لرقم غير مسبوق
» الذهب يصدم المصريين ويرتفع 15 جنيهًا
» نجم "جوارديولا" يتغزل فى ليفربول
» العراق.. وفيات كورونا ترتفع إلى 27 حالة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة