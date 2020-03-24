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المركز الإعلامي:

شيخ الأزهر لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

الحياة السياسية

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
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فتحي مجدي

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نفى المركز الإعلامي للأزهر، وجود حسابات رسمية باسم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعد أن رصد بعض الحسابات التي تستخدم اسمه.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر، أنه "لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أية صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».

ونشر المركز، روابط الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحة الأزهر على فيسبوك:

https://www.facebook.com/OfficialAzharEg /

صفحة الأزهر باللغة الإنجليزية على فيسبوك:

https://www.facebook.com/Al-Azhar-Al-Sharif-120947462632081 /

تويتر:

https://twitter.com/AlAzhar

إنستجرام: https://www.instagram.com/OfficialAzhareg /

يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC9rl8fUlMM0BxTQKKGP5YzQ

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