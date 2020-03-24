  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دعاء صلاح

شاهد.. إعلامية مصرية تجهش بالبكاء بسبب كورونا

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا ووفاة مواطنة

فيروس كورونا

بلد عربي يتوصل لعقار يعالج "كورونا"

وزيرة الصحة

الإسكندرية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

فجر السعيد

فجر السعيد تحذر من مجاعة قادمة في الكويت

غدًا.. أول أيام شهر شعبان

غدًا.. أول أيام شهر شعبان

محمود الليثي

قرار رسمي بوقف 4 فنانين وإحالتهم للنائب العام

أمير الكويت

أمير الكويت يصف وزير الصحة بالـ"فحل".. لماذا؟

الخطيب وعاشور

"الخطيب" يغري "عاشور" بالاعتزال مقابل 3 مزايا

المصاب

الإسماعيلية.. مصاب بـ"كورونا" يروي تفاصيل مروعة

نشأت الديهي: نرفع القبعة للحكومة المصرية على إدارتها لأزمة كورونا

الحياة السياسية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

نشأت الديهي: مواجهة كورونا لا تقل عن الحرب على الإرهاب

#

مؤشر جديد مبشر للسيطرة على فيروس كورونا

#

نشأت الديهي: ما يتردد حول تفشي كورونا بمصر "أوهام"

#

"الديهي": قرار قطر بمنع دخول المصريين "كيد نسا"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة المصرية أدارت أزمة فيروس كورونا بشكل استباقي احترازي، معقبًا" نرفع القبعة للدولة والحكومة المصرية على إدارتها للأزمة".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبت للدولة بفرض حظر التجوال نتيجة استهانة بعض المواطنين بأزمة فيروس كورونا، ولكن الدولة لا تصدر قرارات عشوائية، وإنما تقوم بدراسة الواقع على الأرض قبل اتخاذ أي قرار.

وشدد، على أن كل ما يجري لمصلحة الدولة وبقاءها وصحة المواطنين، معقبًا للمصريين :"إلزموا بيوتكم وارفعوا أيديكم بالدعاء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رونالدو يتبرع للبرتغال لمواجهة "كورونا"
» الإسكندرية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
» إصابات كورونا بالسعودية تقفز لرقم غير مسبوق
» الذهب يصدم المصريين ويرتفع 15 جنيهًا
» نجم "جوارديولا" يتغزل فى ليفربول
» لحظة انتحار مصري داخل الحجر الصحي في الكويت
» العراق.. وفيات كورونا ترتفع إلى 27 حالة
» فتاة مقتولة أمام فيلا نجلاء فتحي تستنفر الأمن
» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
» حملة موسعة للجيش والشرطة على زراعات المخدرات بسيناء
» وفاة 743 شخصًا في إيطاليا بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة