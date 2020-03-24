نشأت الديهي: نرفع القبعة للحكومة المصرية على إدارتها لأزمة كورونا

24 مارس 2020 - 08:45 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة المصرية أدارت أزمة فيروس كورونا بشكل استباقي احترازي، معقبًا" نرفع القبعة للدولة والحكومة المصرية على إدارتها للأزمة".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبت للدولة بفرض حظر التجوال نتيجة استهانة بعض المواطنين بأزمة فيروس كورونا، ولكن الدولة لا تصدر قرارات عشوائية، وإنما تقوم بدراسة الواقع على الأرض قبل اتخاذ أي قرار.

وشدد، على أن كل ما يجري لمصلحة الدولة وبقاءها وصحة المواطنين، معقبًا للمصريين :"إلزموا بيوتكم وارفعوا أيديكم بالدعاء".