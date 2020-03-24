فجر السعيد تحذر من مجاعة قادمة في الكويت

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الكويت

مجاعة

كورونا

فجر السعيد

حذرت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، من حدوث مجاعة في بلادها إذا استمرت أزمة فيروس كورونا، مطالبة بدعم المزارعين ومربي الدواجن المحليين.

وكتبت "السعيد" عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :"الكويت أذا  تقطعت بنا السبل لأستيراد المواد الغذائية من مصر والأردن و الهند و جنوب شرق أسيا و أوروبا بسبب تفاقم إنتشار الفيروس "وهذا  متوقع" فمن الأولى دعم المزارعين و مربي الماشية و الاسماك بالكويت ،،والا تالي بناكل بعضنا وهما تكون المأسااااااة الحقيقيه.. اللهم بلغت اللهم فأشهد".

وتعتمد الكويت على استيراد الأغذية بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، وذلك بسبب ندرة الأراضي الزراعية، المناخ غير الملائم، والشح المائي.

وتنتج  الكويت نحو 66 % من استهلاكها من الخضار، وتستورد 75 % من احتياجات استهلاكها من الفاكهة.


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