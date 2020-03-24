غدًا.. أول أيام شهر شعبان

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأربعاء هو أول أيام شهر شعبان، بعد أن ثبت رؤية الهلال من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت دارُ الإفتاءِ المصرية أنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وأضافت: "وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ".

وتابعت: "وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا".

وتقدمت دار الإفتاء بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.


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