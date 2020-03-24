قرار رسمي بوقف 4 فنانين وإحالتهم للنائب العام

24 مارس 2020 - 07:24 م

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا أعلنت فيه إيقاف 4 فنانين هم ?حازم إيهاب? و?سارة درزاوي? و?محمود الليثي? و?هنا غنيم? بسبب مشاركتهم في مسلسل "ونسني" من دون الحصول على تصاريح للعمل من النقابة.

من جانبه أكد نقيب المهن التمثيلية ?أشرف زكي? أن النقابة اتخذت قرارها بمنع تعامل أعضاء النقابة مع المنتج عادل المغربي والمنتج الفني محمد جمال ومن المقرر أن تتقدم النقابة ببلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الممثلين بعدما فعلوه.

ويشار الى أن مسلسل "ونسني"، سيعرض خلال السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف تامر فرج وإخراج رامي رزق الله، ويشارك ببطولته عدد من ممثلي الكوميديا منهم اسلام ابراهيم ومحمود الليثي.