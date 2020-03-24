  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المصاب

الإسماعيلية.. مصاب بـ"كورونا" يروي تفاصيل مروعة

الخطيب وعاشور

"الخطيب" يغري "عاشور" بالاعتزال مقابل 3 مزايا

كورونا- أرشيفية

"نيويورك" تحتضر أمام كورونا.. 15 ألف مصاب في ساعات

الأولمبياد الشتوي

رسميًا.. تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب "كورونا"

الصيادلة

وفاة صيدلي في الإسكندرية بـ"كورونا" أثناء عمله

أرشيفية

كورونا بإيطاليا.. إقليم لومبارديا يسجل 400 وفاة جديدة

نجلاء فتحي

فتاة مقتولة أمام فيلا نجلاء فتحي تستنفر الأمن

كورونا

إصابة جديدة بـ"كورونا" فى السودان.. والحكومة تتأهب

الشاب أثناء الانتحار

لحظة انتحار مصري داخل الحجر الصحي في الكويت

أرشيفية

4 أعراض خفيفة لـ «كورونا».. احذر تجاهلها

حملة موسعة للجيش والشرطة على زراعات المخدرات بسيناء

قضايا وحوادث

الجيش الأردني
الجيش الأردني
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الكويت.. حملة للتبرع بالدم على روح "السلطان قابوس"

#

القبض على رجل وامرأة يروجان المخدرات بالرياض

سيناء

الجيش والشرطة

حملة أمنية

الزراعات المخدرة

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخـدرة بمناطق وسط وجنوب سينـاء.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى تأميـن الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم

وشارك فى تنفيذ الحملة عناصر من قوات حرس الحدود وقوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية، بالتعاون مع القوات الجوية لإكتشاف وإزالة مئات المزارع من نباتات الخشخاش والقنب الهندى بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـى يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الطبوغرافية بكل من أودية سانت كاترين والندية والأخضر والآبار ومطاخة وسلاف ومعين ووادى فيران وسهب وسعال ووادى الشيخ .

وأسفرت نتائج الحملة عن إكتشاف وتدمير عدد (43) مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالى مساحة (32) فدان ، وعدد (513) مزرعة لنبات الخشخاش بإجمالى (416) فدان ، كما تم ضبط (28,5) طن من مادة البانجو المخدرة وعدد (554) كيلوجرام لبذور البانجو ، وضبط عدد (408) كيلوجرام من بذور الخشخاش و(49) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة و(479) كيلوجرام من بودرة الحشيش المخدرة ، ضبط عدد (9) مصنع لصناعة وتدوير الحشيش يحتوى على (4) ميزان حساس لقياس أوزان المواد المخدرة ، و(7) مكبس حشيش و(77) فورمة حشيش ، و(41) كيلوجرام شمع و(4) ماكينة فرم حشيش ، وضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين .

يأتى ذلك بالتزامن مع إحكام السيطرة لقوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة مما أسفر عن ضبط كميات هائلة من العقاقير والمواد المخدرة وإحباط دخولها إلى مصر ، وما يمثله ذلك من تهديد بالغ الخطورة على أمن وسلامة أبناء الشعب المصرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حملة موسعة للجيش والشرطة على زراعات المخدرات بسيناء
» وفيات "كورونا" فى الجزائر ترتفع
» كورونا بإيطاليا.. إقليم لومبارديا يسجل 400 وفاة جديدة
» الشخص الذي تبحث عنه السعودية يسقط فى قبضة الأمن
» إصابة رئيس أركان الجيش النيجيري بكورونا
» نيويورك.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 15 ألف
» إصابات كورونا بالسعودية تقفز لرقم غير مسبوق
» بعد أنباء عن إصابات كورونا في الجيش..بيان لـ"الدفاع التركية"
» ارتفاع إصابات كورونا في الجيش الأمريكي إلى 174
» وفاة ابنة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ (صور)
» 4 أعراض خفيفة لـ «كورونا».. احذر تجاهلها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:44 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة