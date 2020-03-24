» الشخص الذي تبحث عنه السعودية يسقط فى قبضة الأمن

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شائعة نفاذ السلع

ألقت شرطة منطقة نجران القبض على مصور مقطع الفيديو، الذي أذاع فيه نفاد السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة.

وكان أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، وجه اليوم (الثلاثاء) بالقبض أحد الأشخاص، بعد قيامه بتصوير فيديو لأرفف فارغة، مدعيًا نفاد السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة.

وبينت الإمارة من خلال مقطع فيديو مرفق، وقوف الفرق الميدانية على الموقع، حيث تبين أن المصور استهدف تصوير جهة من الأرفف الفارغة من بعض السلع، وذلك لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر.

وأوضحت أن المصور تجاهل العبارة المكتوب عليها: “تم انتقال الشامبوهات والكريمات إلى القسم الجديد”، بينما كان المتجر يعمّ بالوفرة من حيث السلع الغذائية وغيرها، حتى في المخزون.


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