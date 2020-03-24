» كورونا بإيطاليا.. إقليم لومبارديا يسجل 400 وفاة جديدة

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أفادت وكالة رويترز بتسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

إلى ذلك، قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حفتهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.


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