وفاة صيدلي في الإسكندرية بـ"كورونا" أثناء عمله

24 مارس 2020 - 05:56 م

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن وفاة أول صيدلي في البلاد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء أداء عمله.

ونعت النقابة في بيان لها، الصيدلي محمود صبرى صاحب صيدلية الفردوس بالإسكندرية، مشيرة إلى أنه توفى أمس ، إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة الصيدلى، داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكن الفقيد فسيح جناته.

كما تقدمت النقابة العامة للصيادلة بالتحية والتقدير للصيادلة الشرفاء الذين يؤدون عملهم باخلاص وتفانى فى الصيدليات العامة والخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية، فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد.

وأضافت أن الصيادلة يبذلون كافة الجهود ويتصدرون الصفوف الاولى لمواجهة فيروس كورونا كل فى نطاق عمله، مؤكدة دعمها لهم ومساندتهم فى تأدية دورهم الوطنى فى تقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنين.