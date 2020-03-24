امرأة تضع مولودها داخل متجر في ظل هلع كورونا

24 مارس 2020 - 05:49 م

في الوقت الذي يسعى فيه الناس حول العالم إلى شراء احتياجاتهم المعيشية وتخزينها، مع تحذيرات من الخروج من منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا، كان الوضع مختلفًا في أحد المتاجر الأمريكية حيث واجه مخاض الولادة امرأة ووضعت مولودها أثناء تسوقها.

وتفاجأ العاملون بمتجر "وول مارت" بولاية "ميسوري" بامرأة أثناء حمل ورق التواليت تداهما آلام الولادة، عندما انفجرت المياه منها، ما جعلهم يسرعون لمساعدتها.

وقالت المرأة، إن طفلها الأول ولد بعد ثلاثين دقيقة فقط من المخاض، ورجحت أن ولادة طفلها الثاني ستكون بنفس السرعة، لذا فقد تأهبت ومعها عمال المتجر لاستقباله.

ومع تدافع الموظفين لمعرفة ما يحصل، كانت هناك ممرضة تتسوق داخل المتجر، قامت بمساعدتها على الولادة، قبل أن يهرع رجال الإطفاء إلى المتجر للمساعدة في ولادة الطفل الذي وصل بعد 45 دقيقة.

في البداية، صدمت مديرة المتجر "جيسيكا هينكل" عندما علمت أن عملية الولادة تحدث بسرعة، حيث حاولت قصارى جهدها مساعدة المرأة لإتمام مهمتها بنجاح.

وقالت لمحطة الأخبار الأمريكية KY3 : "قلنا يا إلهي، هل سيحدث هذا بالفعل. وأثناء ذلك جاءت سيدة أخرى، وقالت: أنا ممرضة ولادة، هل يمكنني المساعدة؟"، وقلنا نعم، كان لديها قفازات في جيبها وكانت جاهزة".

وعندما وضعت المرأة مولودها، كان هناك عملاء متجمعين ورفعت يدها، ليصفق لها الجميع. وقالت إنها تحققت من حالة الأم وطفلها الجديد بعد بضعة أيام، وكشفت أنهما كانا في حالة جيدة.