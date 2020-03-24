"الخطيب" يغري "عاشور" بالاعتزال مقابل 3 مزايا

24 مارس 2020 - 05:48 م

في ظل الأزمة التي تفجرت داخل النادي الأهلي، عقب إعلان المدير الفني السويسري رينيه فايلر، عدم حاجته إلى جهود اللاعب حسام عاشور بدءًا من الموسم المقبل.

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، جلسة تفاهم مع قائد الفريق حسام عاشور، لإقناعه بالاعتزال وتقديم مزايا له، عقب رفض الأخير قرار اعتزاله، وتأكيده على استكمال مسيرته، فضلًا عن تعبيره عن صدمته من موقف الأهلي منه.

وتعهد الخطيب لـ"عاشور"، بـ3 مميزات، هم تنظيم مباراة اعتزال تليق بحسام عاشور، بجانب تعيينه في منصب إداري بالنادي وظهوره بشكل منتظم علي قناة الأهلي.

ويرفض حسام عاشور الاستعجال فى تحديد مستقبله أو الاستقرار على وجهته قبل التفكير فى الموضوع من مختلف الزوايا، خاصة أن هناك بعض المقربين منه نصحوه بقبول عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، حفاظاً على تاريخه الحافل بالبطولات والأرقام القياسية مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية حسام عاشور يدرس الموافقة على عرض الأهلى، بإقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالى للاعب.