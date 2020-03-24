البنك المركزي يعلن مواعيد العمل الجديد بعد قرار الوزراء

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قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك، لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا وذلك بالنسبة للعملاء.

وأضاف المركزي المصري في بيان صادر عنه، أن مواعيد العمل بالنسبة لموظفي البنوك ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الثانية ظهرا.

وقال البنك، إن تعديل مواعيد عمل البنوك ، جاء نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، في إطار الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين.


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