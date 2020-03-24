4 أعراض خفيفة لـ «كورونا».. احذر تجاهلها

24 مارس 2020 - 05:15 م

في الوقت الذي يواصل فيه فيروس "كورونا"، انتشاره القاتل حول العالم، كشف خبراء عن أبرز أعراضه، التي تمثل علامات مبكرة على الإصابة به، التي تشمل السعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة، والتعب، وصعوبات في التنفس.

لكن هناك أيضًا أعراض خفيفة أقل شيوعًا، أبلغ عنها عدد من الأشخاص الذين تم تشخيصهم لاحقًا بفيروس كورونا. وفيما يلي بعض المؤشرات التي قد تشير إلى الإصابة بـ "كورونا"، وفق ما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية:

1. آلام البطن

بعض مرضى فيروس (Covid-19 ) أبلغوا عن آلام في البطن قبل ظهور الأعراض المعروفة الأخرى.

وتشير دراسة جديدة نشرتها المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن الأشخاص المصابين بالفيروس قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال.

ومن خلال تحليل بيانات 204 مرضى يعانون من الفيروس في مقاطعة "هوبي" بالصين، اكتشف الباحثون أن 48.5 في المائة من هؤلاء وصلوا إلى المستشفى بأعراض هضمية، مثل الإسهال،/ أو القيء، أو آلام البطن.

2. التهابات العين وفقدان الطعم والرائحة

حذر الأطباء من أن فقدان حاستي الطعم والشم يمكن أن يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا.

قالت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن الذين يفقدون حاستي التذوق والشم يجب أن يعزلوا أنفسهم على الفور، حتى لو لم يكن هناك أعراض أخرى.

كما أن التهاب الملتحمة بعدوى العين قد يكون علامة أخرى.

وأضافت الجمعية في بيان: "أدلة من دول أخرى على أن دخول الفيروس غالبًا ما يكون عبر منطقة العين والأنف والحنجرة. لقد حددنا أيضًا عرضًا جديدًا (فقدان حاسة الشم والتذوق) ما يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أخرى، ومع فقدانهم حاستي التذوق والشم قد يضطرون إلى عزل أنفسهم للحد من انتشار الفيروس".

ويُعتقد أن فقدان القدرة على الشم أو التذوق قد يكون بسبب تدمير الخلايا في الأنف والحنجرة.

قال البروفيسور كارل فيلبوت من كلية الطب في نورويتش بجامعة الإمارات: "لقد تم ربط فيروس كورونا سابقًا بفقدان حاسة الشم بعد الفيروس، مثل فقدان الشم الذي يستمر بعد البرد. هناك العديد من فيروسات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تسبب مشاكل في حاسة الشم".

وأضاف: "حتى الآن مع Covid-19 ، يبدو أن فقدان حاسة الشم عابر، ولكن مع مرور الوقت سنعرف عدد الأشخاص الذين سيستمر معهم هذا الأمر".

3. ضباب الدماغ

قد يعاني بعض الأشخاص من الضباب الدماغي، والمعروف أيضًا بالإرهاق العقلي، كأعراض أخرى للفيروس. لم يتم النظر إليه رسميًا كأحد الأعراض، لكنه مؤشر آخر أفاد به الذين عانوا من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت ثيا جوردان (50 عامًا)، إنها لم تعان من السعال أو الحمى، وبدلاً من ذلك بدأت مقدمة Covid-19 بدغدغة في حلقها وصداع خفيف.

وأشارت إلى أنها بدأت تعاني من ضباب الدماغ. وأضافت لصحيفة "ديلي ميل": "في البداية شعرت بالإرهاق، ولم يكن لدي خيار سوى الذهاب إلى سريري. لم أصب بالسعال أو الحمى. لكن كان لدي إحساس غريب بشيء يستقر في رئتي، كما لو كنت أتنفس في بودرة التلك".

4. التعب

من الأعراض الأخرى التي أبلغ عنها مرضى فيروس كورونا الشعور بالإرهاق الشديد قبل ظهور الأعراض.

وفقًا لتقرير نشرته مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أفاد ما يصل إلى 44 في المائة من الذين دخلوا المستشفى مصابين بفيروس كورونا عن الإرهاق والتعب.

وأشارت تشيارا ديجالورلينزو ( 25 سنة) التي أصيبت بالمرض منذ 6 مارس، أن البداية كانت عبارة عن الإصابة بالحمى والتعب. لكنها عرفت أنها أكثر خطورة من الأنفلونزا عندما أصيبت بضيق في صدرها جعلها تشعر بضيق في التنفس.

ويجب على الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال المستمر أن يعزلوا أنفسهم لمدة سبعة أيام. وإذا كان يعيش مع آخرين، يجب عليه أيضًا البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا من اليوم الذي بدأ فيه الشخص الأول في إظهار الأعراض.