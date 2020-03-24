» بعد أنباء عن إصابات كورونا في الجيش..بيان لـ"الدفاع التركية"

24 مارس 2020 - 04:43 م

بعد الأنباء التي ترددت حول انتشار فيروس كورونا بين أفراد في الجيش التركي، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي إصابات بالفيروس بين أفراد القوات المسلحة التركية حتى الآن.

وشدد خلوصي أكار على أن الوزارة اتخذت كافة التدابير في المؤسسة العسكرية ضد كورونا، وأنها تعمل ليلا ونهارا للحفاظ على سلامة الجنود.

وأكدت الدفاع التركية أنها ستنشأ مركزا لمكافحة وباء كورونا لإدارة إجراءات الوقاية للمقرات العسكرية.

إلى ذلك، أفادت الصحة التركية بأن معهد اللقاح التابع للوزارة بدأ عمله لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها ستدعم كل مجهود علمي يبعث الأمل حيال مواجهة كورونا، موضحة أن وزارة المالية مستعدة لتقديم التمويل اللازم.