فيروس جديد يظهر في الصين ويتسبب في وفاة شخص

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نشرت جريدة " economictimes"خبر وفاة رجل من مقاطعة يونان الصينية من فيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام،  ذاهبا لمقاطعة شاندونغ الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وذلك وفقا للتقرير نشر في " جلوبال تايمز"، كما أن هذا الفيروس  ينتشر بشكل رئيسي من القوارض.   

وفي ظل حالة الخوف والذعر التي يتعرض لها العالم نتيجة نفشي  كورونا، ظهر فى هانتا الذي يطلق عليه أيضا متلازمة فيروسات هانتافين الرئوية (HPS)، وتأتي حالة فيروس هانتا في الوقت الذي يقترب فيه العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي كورونا علي مستوي العالم م من 400000 ،  ولم يجد العلماء حتى الآن علاجًا له.

وأكد التقرير، أن فيروس هانتا أعراضه تنقسم إلي جزأين، فالأول يكون شبيه بأعراض الأنفلونزا، وهي:

-ارتفاع حرارة الجسم، ويصاحبها قشعريرة.

-الشعور بالصداع الشديد.

-ألم في عضلات الجسم.

-التعرض للقيء، أو الإسهال أو ألم في البطن.

وبعد مرور من 4 إلي 10 أيام من الإصابة أي فترة حضانة الفيروس، يزداد الأمر سوء، وهنا تكثر العديد من الأعراض ومنها:

-السعال الذي يصاحبه خروج  إفرازات.

-ضيق شديد في التنفس.

-تعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل.

-انخفاض ضغط الدم.

-انخفاض كفاءة القلب.

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