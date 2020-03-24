فتاة مقتولة أمام فيلا نجلاء فتحي تستنفر الأمن

24 مارس 2020 - 04:13 م

شهدت فيلا الفنانة نجلاء فتحي، تواجدًا أمنيًا كثيفًا، عقب العثور على جثة فتاة مقتولة خنقًا أمام فيلتها في محافظة الفيوم.

البداية كانت بعثور أحد الفلاحين على "جوال" عائمًا على المياة المارة من أمام فيلا الفنانة نجلاء فتحي في منتصف الليل، فأخذه الفضول لمعرفة ما بداخل الجوال، وبعد أن اجتذبه من المياة وجد فتاة مقتولة بداخله.

أخذ الفلاح يهرول ويصرف "واحدة مقتولة"، قبل أن يتجمع عدد من الفلاحين حوله لمعرفة الأمر، وبعد أن دلهم على الجوال وشاهدوا الجثة، أبلغوا الأمن.

حضرت قوة أمنية، وبمعاينة الجثة وجد انها لفتاة فى العقد الثالث من عمرها، ترتدى ملابسها كاملة ومخنوقة، وتم وضعها فى جوال به حجارة وألقيت فى ترعة سنورس بمدينة الفيوم، حتى طفت على المياه، بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحى.

تم إحالة الجثة إلى الطب الشرعي لتشريح الجثمات ومعرفة أسباب الوفاة، وفتحت النيابة تحقيقًا في الواقعة، وكلفت أجهزة الأمن بجمع التحريات لمعرفة هوية الفتاة وملابسات قتلها.

وأثارت الواقعة حالة رعب وهلع بين الأهالي، حيث أصبحت الواقعة حديث الناس، عن هوية الفتاة وسبب قتلها بهذه الطريقة البشعة.