إصابات كورونا بالسعودية تقفز لرقم غير مسبوق

24 مارس 2020 - 03:46 م

قفزت إصابات كورونا، اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، لعدد غير مسبوق، حيث سجلت 205 إصابة جديدة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 205 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، كما أعلن عن تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني.

وقد جاء تصنيف الحالات الجديدة بحسب المدن كالتالي :

– جدة 82

-الرياض 69

– الباحة 12

– بيشة 8

– نجران 8

– أبها 6

– القطيف 6

– الدمام6

-جازان 3

– الخبر 2

– الظهران 2

– المدينة المنورة 1

وأمس أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المصابة إلى 562.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، أن حالات التعافي من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا وصلت إلى 19 حالة.

وأشار المتحدث إلى أنه لم يجر حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بسبب الفيروس في المملكة، التي فرض بها حظر التجول.

وفي سياق متصل، دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، كافة المواطنين والمقيمين في السعودية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

وحث آل الشيخ على أهمية التقيد بتعليمات السلطات، وأهمها البقاء بالمنازل.