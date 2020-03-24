صدمة.. فنان شهير يسرب صورة زوجته أثناء الاستحمام بدون ملابس

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أرشيفية
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محمد فضل

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فنان شهير

صدم فنان شهير متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صورة زوجته أثناء استحمامها عارية، متهمًا إياها بسرقته.

حيث نشر الفنان الشهير "?نيك باتمان"،? صورة له من الحمام مع زوجته ماريا، وهما في حمام المنزل وقد كانت زوجته عارية تمامًا بينما هو كان واضعًا غطاءًا حول منطقته الحساسة.

وعلق "نيك "،على الصورة مشتكيا من زوجته التي تسرق منه شفراته لإزالة شعر الجسم، حسب قوله.

وأثارت الصورة غضب متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الصورة جريئة للغاية، حيث بدت زوجته عارية تماما، وطالبه البعض بحذف الصورة، إلا أنه لم يستجب لهم ويحذفها، ما جعل البعض يؤكد أنه سيلغي متابعته له، فيما اعتبر آخرون أن الفنان يسعى لإثارة الجدل والشهرة على حساب جسد زوجته واصفين إياه بأوصاف غير أخلاقية.


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