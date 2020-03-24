» دراسة تحذر .. "كورونا" يصيب مرضي السمنة

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متابعات- أمينة عبد العال

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السمنة

كورونا

كوفيد 19

بالرغم من أن السمنة مشكلة يعاني منها الكثيرون ويبحثون عن حل لها باستمرار إلا أن دراسة حديثة كشفت أن هناك مخاطر جديدة تتعلق بها وتربط بينها وبين الفيروس المستجد.

وكشفت دراسة بريطانية أن مرضي السمنة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد"كوفيد 19"، كما أن الحالات الخطيرة بين المصابين يعانون من السمنة  و 40 % منهم تحت عمر 60 عام، كما أنهم أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة ويموتون من عدوي الأنفلونزا.

ووجت الدراسة نصيحة لأصحاب الوزن الزائد بالاعتماد علي الألياف والخضروات وأتباع نظام صحي للحفاظ علي الجهاز المناعي.


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