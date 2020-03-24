تخلصي من فطريات البشرة بهذه الطريقة

24 مارس 2020 - 02:33 م

تعاني بعض السيدات من فطريات على بشرتهن وفي الكثير من الأحيان يجب استشارة الطبيب سريعًا كأفضل حل لعلاجها ومن الممكن أن نستعين ببعض الوصفات التي قد تساعد في التخلص منها.

ومن أهم هذه الوصفات وضع ملعقة من بيكربونات الصودا مع عصير حبة من الليمون ثم وضع الخليط علي البشرة التي تواجه مشكلة الفطريات لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر علي أن نكرر هذا الأمر حتي تختفي المشكلة ووضعها في المساء لتجنب المضاعفات السلبية التي يمكن أن تحدث إذا تعرضت البشرة لأشعة الشمس.