عقوبات مخالفي حظر التجول.. تعرف عليها

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حظر التجوال

مؤتمر صحفي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن العقوبات التي سيتم تطبيقها علي مخالفي قرار حظر التجول، قائلا: "سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، والتي تبدأ من غرامات مالية تبدأ من 4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس".

وناشد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجيهات لوزارة الداخلية بعدم التهاون، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لمواجهة مخالفي الإجراءات، لأن بمخالفته يضر نفسه وبلده .

 وأضاف رئيس الوزرء، المواطنين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، مؤكدا أن هدف هذه القرارات هو الحفاظ على أرواح المواطنين، حيث أصبح الهدف الأول هو درء هذه المخاطر .

 وأعلن رئيس الوزراء فرض حظر التجول في البلاد اعتبارًا من السابعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد . 

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