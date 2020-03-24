رئيس الوزراء: انتظروا قرارات أكثر شدة

24 مارس 2020 - 02:09 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك قرارات أكثر شدة يمكن اتخاذها طبقا لتطور الأوضاع، ولكن كل مرحلة لها حسابات كثيرة جدا، منوها بأن هناك أبعادا يتم وضعها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أنهم يسيرون وفق خطة متماشية مع كل مرحلة للحفاظ على صحة كل المواطنين.



وأعلن "مدبولي"، عن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفًا أنه ستغلق كل المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساء إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

