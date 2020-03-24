انهيار مفاجئ.. نقل فنان شهير إلى المستشفى

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انهيار مفاجيء.. نقل فنان شهير إلى المستشفى
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تعرض الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم إلى انهيار مفاجئ، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وكانت الحالة الصحية للفنان السوري عبدالرحمن أبو القاسم، قد تدهورت، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وكشف الأطباء عن أن الفنان يعاني من تعب في عضلة القلب، وضيق في التنفس، وتجمع مياه في الرئتين.

وأكد الأطباء المشرفون على حالته أنه سيظل في المستشفى لعدة أيام لحين تحسن حالته.

وكان وزير الصحة السوري، قد أعلن الأحد الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، تعود لشخص قادم من خارج البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن نزار يازجي قوله، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة.


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