  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي:منذ بداية الأزمة والرئيس يطالبنا بهذا الشيء

مدبولي:منذ بداية الأزمة والرئيس يطالبنا بهذا الشيء

مدبولي

عاجل.. الحكومة تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء

الوزراء يعلن قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا

كورونا

كورونا يصل لـ " جائزة نوبل"

جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي

جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي

ميناء يخوت باخرة

" طائرات خاصة ويخوت فاخرة".. هكذا يهرب أثرياء العالم من كورونا

صرة من الفيديو

عروس تعقم فرحها في حضور المعازيم وترقص بالكحول

شوبير

"شوبير" يضع حلولاً لأزمة وقف الدوري الممتاز

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

يبدأ من يوليو المقبل..التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

رجل الأعمال نجيب ساويرس

"ساويرس": أحافظ على أموالي من "كورونا" باستثمارها في هذا الشيء

عاجل.. الحكومة تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"قدمهم رجل أعمال"..قرار عاجل لـ"وزير النقل" لمواجهة كورونا

#

قرار عاجل من الكنيسة لمواجهة "كورونا"

#

قرار عاجل من "الداخلية" لمواجهة فيروس "كورونا"

#

قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"

الوزراء

حظر التجوال

مؤتمر صحفي

إكسترا نيوز

كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي.

 وأكدا "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحظر يشمل وقف كل وسائل النقل الجماعي والخاص، ويسري على كل وسائل النقل.

وتابع :"أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بإصدار قرارات صارمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات ستطبق ابتداءً من غدٍ الأربعاء وستستمر لمدة أسبوعين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أعراض جديدة تكشفها فتاة مصابة بـ"كورونا"
» محمد إمام يسخر من مظاهرات الإسكندرية: "هنلاعب إيطاليا في النهائي"
» فنان شهير يثير الجدل: كورونا صناعة أمريكية
» حقيقة إصابة مهاجم الأهلي بفيروس كورونا
» أول تعليق لـ صابرين عن أزمة كورونا: "تفاءلوا بالخير"
» برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزارة الإعلام بسبب القناة الأولى
» صادم.. وفاة أول المشاهير بفيروس كورونا
» "شوبير" يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي
» فنان شهير يرزق بمولودة جديدة وهذا اسمها
» نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل بـ"البيجامة"
» "الصحفيين" تغلق مقرها وتعلن عن 8 إجراءات عاجلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة