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حقيقة إصابة مهاجم الأهلي بفيروس كورونا

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جانب من تدريب الأهلي
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وكالات- الدويني فولي

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اصابة

حقيقة

أزارو

فيروس كورونا

كشف المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، حقيقة إصابته بفيروس كورونا.

وكان أزارو قد انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي.

ونشر أزارو خبر إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ثم علق عليه قائلاً: “لله يهديكم وصافي، أنا بخير الحمد الله وكل ما يروج شائعات”.

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