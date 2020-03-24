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جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي

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جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي
جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي
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عبد القادر وحيد- متابعات

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جوال

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مخنوقة

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة الفيوم أول عن تفاصيل جريمة بشان فتاة، والتي عثر عليها داخل جوال بالقرب من فيلا الفنانة نجلاء فتحي.

وبحسب تحريات المباحث تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، وأن الجوال تم إلقاؤه في بحر سنورس بالفيوم، وبداخله الفتاة وهي بكامل ملابسها ومخنوقة، وتم وضع عدة أحجار داخل الجوال حتى تغرق الجثة.

 وأوضحت التحريات أن تيار الماء دفع الجوال ليطفو بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

ولم يعرف بعد هل كانت الفنانة نجلاء فتحي داخل الفيلا أثناء العثور على الجثة أم مقيمة داخل منزلها في القاهرة.

وكانت نيابة الفيوم قد بدأت الخطوات الأولى لكشف غموض العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها بجوار فيلا تملكها الفنانة المصرية نجلاء فتحي، حيث تقرر انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة.

وأشار التقرير إلى أن الفتاة تم العثور عليها مقتولة داخل جوال بالممشى السياحي بمدينة الفيوم، بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي، وقام أحد المزارعين بالعثور على الجوال والإبلاغ عن الواقعة.

يذكر أن الفنانة نجلاء فتحي كانت قد أثارت ضجة هائلة بسبب ظهور ملامح الشيخوخة على وجهها، حيث عاودت الظهور برفقة حفيدتها في دار الأوبرا المصرية.

وكانت الفنانة بعيدة عن الأنظار منذ سنوات بسبب معاناتها مع المرض، ولكنها ظهرت مرة برفقة الفنانة يسرا في كواليس تصوير مسلسل "لدينا أقوال أخرى".


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