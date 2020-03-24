» أول تعليق لـ صابرين عن أزمة كورونا: "تفاءلوا بالخير"

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صابرين
صابرين
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انستجرام

صابرين

كورونا

نشرت الفنانة صابرين، مقطع فيديو توعوي عن فيروس كورونا من خلال حسابها على إنستجرام.

وظهرت صابرين في الفيديو وهي تحث جمهورها على التفاؤل واتباع تعليمات الوقاية الصحية لفيروس كورونا والبقاء في المنزل للحفاظ على سلامة المجتمع لحين الانتهاء من تلك الأزمة.

وقالت صابرين: "إلى كل الإنسانية إلى كل إنسان إلى كل إنسانة خليكوا في البيت، عدت أيام وباقي أيام تفاءلوا بالخير تجدوه، وبعدين نغسل أيدينا بالمياه والصابون ده العادي اللي المفروض نعمله بس زودوها شوية"

وأردفت صابرين في كلامها قائلة: "أنت بتحب أبوك وأمك لو أنت بتحب أولادك لو أنت بتحب أسرتك، لو أنت في الأول وفي الآخر بتحب نفسك من فضلك خليك في البيت ".

ويذكر أن الفنانة صابرين بدأت منذ الشهر الماضي تصوير مسلسلها الجديد" ليالينا" المقرر عرضه في رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي من خلال 4 شخصيات رئيسية تتناول قصص اجتماعية من أرض الواقع وطرح حلول لها.

المسلسل بطولة غادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، وإياد نصار، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد الشقنقيري، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبد الفتاح.


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