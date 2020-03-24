كورونا يصل لـ " جائزة نوبل"

24 مارس 2020 - 12:32 م

أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق للبلاد، مارتي اهتيساري، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا.



وقال المكتب في بيان: "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق لـ23 مارس، الرئيس اهتيساري في حالة جيدة".



وحكم اهتيساري (82 عاما) فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.



وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن.

