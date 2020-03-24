" طائرات خاصة ويخوت فاخرة".. هكذا يهرب أثرياء العالم من كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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تلجراف

كورونا

فيروس كورونا

اليخوت.

بالرغم من أن فيروس "كورونا" لا يفرق بين غني وفقير إلا أن الأثرياء لهم رأي آخر، فهربوا من الفيروس ولجأوا إلى وقاية أنفسهم من انتشار العدوى على طريقتهم الخاصة بعزل أنفسهم في أماكن أكثر فخامة ورفاهية  باستخدام الطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة برجس لليخوت في بريطانيا، جوناثان بيكيت، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" عن صحيفة "تلجراف" البريطانية إن اليخت في مناخ جميل ليس مكان سيئًا للعزل الذاتي من فيروس"كورونا" لافتا إلي أن عائلة واحدة استأجرت يختًا لتسعة أسابيع وهناك حجوزات أخري لفترات أطول.

وأضاف أن هذا الازدهار في حركة استئجار اليخوت للعزل الذاتي أدي إلى تزايد الاهتمام بالمواقع النائية للرحلات البحرية مثل ألاسكا وجزر جنوب المحيط الهادي.

وهناك أيضًا الطائرات الخاصة التي يلجأ إليها الأثرياء حسبما أشارت شركة إيليت جيتس ومقرها لندن إلي أنها تلقت في النصف الأول من الأسبوع الماضي 260 استفسارًا بشأن تأجير الطائرات مقارنة بـ20  استفسارًا في الأسبوع العادي.

وأشار الرئيس التنفيذي  للشركة، ويليامز مارتون، إلي أن زيادة الطلب بهذا الشكل لأن الناس خائفون من الفيروس ويقولون لنا أخرجونا بغض النظر عن التكلفة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد نقل طائرات شركته بعض العائلات الملكية إلي الشرق الأوسط ومناطق نائية في كندا وجزر قبالة السواحل الإسكندنافية بتكاليف تراوحت بين 155 و 200 ألف جنيه إسترليني.

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