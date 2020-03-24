عروس تعقم فرحها في حضور المعازيم وترقص بالكحول

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو يظهر قيام عروسة بتعقيم فرحها، والحضور في إحدى قرى مصر، وذلك بعد بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقوم بتعقيم المعازيم".

وكانت العروسة خلال الفيديو المعروض برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، مرتدية لفستان فرحها، وتحمل جهاز تعقيم به لي، ترقص وتعقم مكان الفرح في نفس الوقت، وسط رقص المعازيم معها.

وقام أحد المعازيم بإعطائها "كمامة" أثناء التعقيم، كما استخدمت العروس جهاز التعقيم للمزح مع المعازيم.

وعقب"أمين" علي الفيديو، قائلاً: "أيه الهزار ده، مبروك يا عروسة خلاص فرحنالك، بس الهزار مش كده، يا جماعة مش وقته، هو إنتوا مبتخافوش، هو إنتوا مش زينا، أرجو من المواطنين والنبي أجلوا أي حدث عيد ميلاد، كتب كتاب، فرح".

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