"شوبير" يضع حلولاً لأزمة وقف الدوري الممتاز

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وكالات- الدويني فولي

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كشف الكابتن أحمد شوبير أسباب توقعاته بالغاء الدوري المصري بكل درجاته.

وقال شوبير  خلال برنامجه الإذاعي راديو أون سبورت إف إم، إن اللجنة الخماسية لا تملك خطة بديلة لاستمرار الدوري حال تأزمت الأمور وتطورت بسبب فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي في مصر مثل معظم دول العالم خوفا من انتشار الفيروس.

وطالب أحمد شوبير من اللجنة الخماسية بوضع خطة احتياطية واقتراح عدة حلول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد "شوبير" أن هناك فرصة ذهبية لاستكمال البطولات المحلية في ظل قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتصفيات كأس العالم، وهو ما سيوفر وقتا لاستكمال بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

وضرب أحمد شوبير المثل بالموسم الماضي حيث كانت أخر مباراة في الدوري بين الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو 2019، بينما انتهت مسابقة كأس مصر يوم 8 سبتمبر 2019 حيث لعب الزمالك وبيراميدز.

وتابع أنه حتى لو استؤنف النشاط في منتصف مايو أو حتى الأول من شهر يونيو المقبل، فهناك فرصة لإنهاء الدوري بشرط لعب المباريات بشكل مضغوط وتتويج بطل الدوري بعد نهايته وهبوط ثلاثة أندية للدرجة الثانية وتحديد المتأهلين للمسابقات القارية.

وكشف "شوبير" عن أن دوري الدرجة الثانية سيكون الوضع أسهل، حيث تتبقى خمس جولات فقط ويمكن إنهائهم في ثلاثة أسابيع وتحديد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز.

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