بعد قضاء ليلة حمراء.. يلقي بجثتها في القمامة

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جثة

القمامة

دمياط

عشيقها

انتهت علاقة غير شرعية بين سيدة وعشيقها، بالتخلص منها، وإلقاء جثتها في القمامة بأحد الشوارع بدمياط.

وكانت مباحث دمياط برئاسة اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، قد كشفت ملابسات مصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها في ظروف غامضة والعثور على جثمانها في القمامة بالشارع.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط، ضم العميد هشام رشاد رئيس مباحث دمياط، والعقيد أحمد سلامة وكيل إدارة البحث الجنائي.

وكان قسم ثاني دمياط يفيد قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة لفتاة بأرض فضاء داخل الكتلة السكنية بشط جريبة دائرة القسم.

وتوصلت جهود فريق البحث من خلال النشر وفحص حالات الغياب إلى تحديد شخصية المجني عليها، حيت تبين أنها تدعى "ش.م .أ" 23 عاما، ارتبطت مؤخرا بعلاقة غير شرعية بالمدعو "ع.م.ق"، 30 عاما، نجار، ومقيم بدائرة ثاني دمياط.

وكانت الضحية قد توجهت إليه في مسكنه،  حيث ظلت معه حتى فارقت الحياة عقب تعاطيهما المواد المخدرة وممارسة العلاقة غير الشرعية، حيث تخلص منها في مكان العثور على الجثة.

واعترف المتهم بعد القبض عليه تفصيلا بالواقعة وحُرر محضر رقم 3433 إداري قسم ثاني دمياط.


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