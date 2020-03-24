"ساويرس": أحافظ على أموالي من "كورونا" باستثمارها في هذا الشيء

24 مارس 2020 - 11:07 ص

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه يزيد استثماراته في الذهب مع تراجع أسعار المعدن لأنه يعتبر الملاذ الآمن وسط تقلبات السوق.

وأشار في مقابلة مع تليفزيون "بولمبرج" إلى أنه يشتري أسهم شركات التعدين، مضيفًا: "أنا أرفع حصتي في شركتي لأن تكلفة إنتاج الأوقية أقل بكثير من سعر الذهب نفسه، لافتًا إلي أنه قد تظهر فرص اندماج في الفترة المقبلة وهو ما يجب أن يحدث في العديد من القطاعات سواء في الاتصالات أو الإنترنت.

وأضاف حتى شركات التعدين ينبغي أن تندمج في الوقت الحالي لأننا نمر بأوقات صعبة ونحتاج للتآزر وتقليل التكلفة الإجمالية.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور، سباستيان دي مونتيسوس، أعلن أن المجموعة المشتركة ستنتج أكثر من مليون أوقية من الذهب سنويا، لافتا إلي أن الشركة الاستثمارية التي يمتلكها ساويرس "لا ما نشا" ستستثمر 100 مليون دولار في الصفقة عن طريق خفض حصتها في إنديفور من 31% إلي 25% لتوفير المزيد من السيولة في الأسهم.