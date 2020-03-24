وزير الإعلام: حظر التجول جاهز

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رقية

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أكد أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، أن فرضية حظر التجول من ضمن الإجراءات الواردة إذا استمرت الزيادة بهذا الشكل في أعداد المصابين، وهو ضمن السيناريوهات الموجودة الآن وموعد تطبيقه هو الفيصل، معقبا: "قرار الحظر جاهز".

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر تواجه أزمة فيروس كورونا في المرحلة الثانية والتي تضم أعداد مصابين تتراوح ما بين 100 إلى ألف وكل الاحتمالات موضوعة أمام أعيننا.

وأوضح، أن مصر تداركت الأزمة مبكرًا وعطلت الدراسة وعلقت رحلات الطيران وحددت ساعات عمل المحال التجارية هي ضمن خطة المرحلة الثانية.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام، أنه لا يوجد مصل أو لقاح مناسب لعلاج المرض في الفترة الحالية، منوهًا بأن نسب الوفيات تتراوح ما بين 2.5-3% مثل نسب دول العالم.

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