  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صرة من الفيديو

عروس تعقم فرحها في حضور المعازيم وترقص بالكحول

شوبير

"شوبير" يضع حلولاً لأزمة وقف الدوري الممتاز

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

يبدأ من يوليو المقبل..التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

رجل الأعمال نجيب ساويرس

"ساويرس": أحافظ على أموالي من "كورونا" باستثمارها في هذا الشيء

بعد قضاء ليلة حمراء.. يلقي بجثتها في القمامة

بعد قضاء ليلة حمراء.. يلقي بجثتها في القمامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يُعلن اتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

أسامة هيكل

وزير الإعلام: حظر التجول جاهز

الإعلامي تامر أمين

"هذا الرجل مدسوس".. تامر أمين يتقدم ببلاغ لوزير الداخلية

سوبر ماركت

بالفيديو.. شاب يلعق منتجات سوبر ماركت لنشر فيروس كورونا

شحوط باخرة سياحية على متنها 55 سائحًا

سرقة باخرة محملة بالكحول الطبي في طريقها لدولة عربية

بالفيديو.. شاب يلعق منتجات سوبر ماركت لنشر فيروس كورونا

عرب وعالم

سوبر ماركت
سوبر ماركت
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إيطالي ينتحر من أعلى فندق لوفاة عائلته بسبب "كورونا"

#

إجراءات في غزة والضفة لمواجهة "كورونا"

#

الصحة العالمية تطالب دول "كورونا" بتعليق الدراسة

#

"الباز" يكشف سر شائعات انتشار "كورونا" بمصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب أمريكي وهو يلعق الزجاجات الموجودة في أحد رفوف سوبر ماركت في ولاية ميزوري، متحديًا بذلك قرارات الحجر الصحي المتخذ من قبل السلطات.

ويقول الشاب المجهول الهوية في الفيديو: "مَن الذي يخاف من فيروس كورونا؟"، ثم يخرج لسانه ويمرره على الزجاجات التي كان معظمها يتعلق بالمنظفات.

ويواجه بذلك مذكرة بالقبض عليه بعد تداول الفيديو بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعرض مقدم البرنامج البريطاني، بيرس مورغان، الفيديو خلال برنامجه "صباح الخير بريطانيا" داعيا لضرورة القبض على الشاب وحرمانه من الرعاية الصحية إذا أصيب بفيروس كورونا، واصفا إياه بالمعتوه.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ 41 ألف حالة، حسب آخر البيانات الصادرة أمس الاثنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "شوبير" يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي
» فنان شهير يرزق بمولودة جديدة وهذا اسمها
» نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل بـ"البيجامة"
» "الصحفيين" تغلق مقرها وتعلن عن 8 إجراءات عاجلة
» أحمد حلمي يثير ضجة بفيديو على إنستجرام
» تعرف على عمر نادية الجندي الحقيقي وآخر أعمالها
» شريف إكرامي يرد على أنباء انتقاله إلى الزمالك
» تركي آل الشيخ يقاضي نجم الزمالك السابق: يروج شائعات عني
» إعلامية عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا": جاءني بهذه الطريقة
» تعرف على العمر الحقيقي لـ"ميسرة" .. ولهذه الأسباب لم تتزوج
» قريبة خامنئي من ضحايا فيروس كورونا في إيران

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة