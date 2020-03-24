يبدأ من يوليو المقبل..التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

24 مارس 2020 - 10:08 ص

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل موعد صرف العلاوات الجديدة لأصحاب المعاشات.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية" والذي يعرض عبر فضائية " إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها ابتدأ من أول يوليو المقبل، لافتة إلى أن طريقة تطبيق العلاوة يتم بدءًا من أول يوليو.



وتابعت :" أنه يتم الآن إعداد مشروع القانون لمناقشته في البرلمان، لتدبير الموارد المالية اللازمة، مؤكدة أن الموارد ستنفق في وقتها ولن يكون هناك خسائر على أصحاب المعاشات لأي سبب.

