"شعرة بسورة البقرة تعالج كورونا".. ووزير الأوقاف يرد

24 مارس 2020 - 09:41 ص

رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ما أثير على "السوشيال ميديا" بشأن أن من يجد شعرة في سورة البقرة يضعها في كوب ماء ويشربها، فهي شفاء من فيروس كورونا.



وقال"جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "هذا من الخرافات التي لا أصل لها و لا يجب لأحد أن يطلب العلاج دون الجهات الصحية المعتمدة.



وتابع: "لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يعتقد في هذا، نحترم العلم والتخصص في التداوي، ولا مكان لهذه الخرافات، مؤكدا أن من يروج مثل هذه الخرامات عليه إثم كبير ويسىء لدينه، وللإسلام وللعقل السوي.

