عقوبة رسمية لمحرز.. ما علاقة مربية أطفاله

24 مارس 2020 - 09:30 ص

عاقب القضاء الإنجليزي أمس الأول بصفة رسمية النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي "رياض محرز".

كما طالت العقوبة زوجة النجم رياض محرز السابقة "ريتا جوهال".

وكان القضاء الإنجليزي قد حكم على قائد المنتخب الوطني الجزائري وعارضة الأزياء الهندية بغرامة مالية قدرها 3600 جنيه إسترليني.

ويقدر المبلغ المذكور بحوالي 50 مليون سنتيم، وهو عبارة عن رواتب لم تتلقاها مربية أبناء بطل أفريقيا 2019 برفقة محاربي الصحراء "ميرا فلوراس" التي بدأت العمل عند محرز سنة 2018.

كانت المربية تتلقى 200000 جنيه إسترليني أسبوعيا للاعتناء بابنتي محرز.