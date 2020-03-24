"هؤلاء أولى من الحج".. رسالة قوية من وزير الأوقاف للقادرين

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الأوقاف

ام بى سى مصر

كورونا

اديب

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الراغبين في الحج ولديهم قدرة مالية بأن يوجهوا هذه الأموال للأسر الفقيرة.

وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "حياة الناس ومن فقدوا فرصة عمل ويحتاجون إلى المساندة أهم"؟.

وتابع: "مساعدة المحتاجين أولى 100 مرة ممن يكررون الحج والعمرة، خصص مبلغ العمرة والحج هذا العام للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية".

وأوضح وزير الأوقاف أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه للمتضررين من آثار فيروس كورونا، وسيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد الجهة التي ستقوم بصرف المبلغ للفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 6 ملايين جنيه لصرفها قبل شهر رمضان للقوائم المسجلة بالوزارة وتحتاج إلى مساعدة دورية، مشددا على أن قضاء حوائج الناس أهم من الحج النافلة، معلنا أن الوزارة قررت أنه لن يحج أحد هذا العام على حساب الأوقاف.

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