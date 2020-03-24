"كورونا" تفجع خامنئي في أسرته

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متابعات- أمينة عبد العال

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إيران

خامنئي

كورونا

فيروس كورونا

بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في إيران والذي حصد المئات من الأرواح، أفجع أيضا عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي وتسبب في وفاة أحد أفراد أسرته.

وأعلنت الصحافة المحلية الإيرانية أن "سيدة عزت هاموشي، والدة زوجة "ميسم" ابن علي خامنئي توفيت في مستشفى إيران جراء إصابتها بفيروس كورونا، وتم دفنها  أمس، حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أن إيران سجلت أمس 127 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلي 1812، فيما تجاوزت أعداد الإصابة 23049 حالة.


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